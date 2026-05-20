В Орехово-Зуеве устроили праздник в честь Дня первой футбольной команды России

20 мая 2026, 14:57

Спортивный праздник, приуроченный ко Дню первой футбольной команды России, организовала «Единая Россия» в Орехово-Зуеве. Место выбрано неслучайно: именно там 139 лет назад состоялся первый в истории страны футбольный матч. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В программу вошли матчи Кубка четырёх городов — Орехово-Зуева, Шатуры, Электростали и Павловского Посада, детский турнир и игра в уникальном — трёхстороннем — формате.





«Нас переполняют чувства радости и гордости, что именно здесь впервые в России начали играть в футбол. Наши дети должны помнить, что в нашем городе зародилась часть великой спортивной истории страны», — сказала местный координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Лукина.