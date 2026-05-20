Жителям Подмосковья напомнили о старте предварительного голосования ЕР

оригинал Игорь Брынцалов (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Предварительное голосование «Единой России» будет проходит с 25 по 31 мая. Жители Подмосковья смогут выбрать кандидатов на выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Московская область стала одним из лидеров по уровню конкуренции: здесь на одно место в региональном парламенте претендуют 13 человек — в два раза больше, чем в среднем по стране. Всего в Подмосковье на предварительное голосование зарегистрировались свыше 900 кандидатов, из которых на выборы в Мособлдуму планируют пойти 670 человек, а в Госдуму — 235 человек. При этом большинство из них — новички в политике.





«Около 80% от общего числа зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов — новые лица», — рассказал секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.