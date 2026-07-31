В Орехово-Зуевском округе реализуют более 30 инвестпроектов
32 инвестиционных проекта находятся сейчас в процессе реализации в Орехово-Зуевском округе. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Общий объём инвестиций в новые инвестпроекты оценивается в 85 миллионов рублей.
«Все эти проекты должны быть реализованы до 2030 года. В числе крупнейших — создание индустриального парка, а также запуск нового производства коммерческого холодильного оборудования и систем кондиционирования», — рассказал Заголовацкий.Он добавил, что благодаря новым предприятиям в округе появится ещё около 15 тысяч рабочих мест.
Глава округа также сообщил, что за последние пять лет в Орехово-Зуеве реализовали 36 инвестпроектов. Там трудоустроились свыше девяти тысяч человек.