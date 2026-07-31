В Долгопрудном откроют центр адаптивного спорта для участников СВО
Центр адаптивного спорта появится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют» в Долгопрудном. Открыть его предложил ветеран СВО Антон Сивоконь, а поддержал идею олимпийский чемпион, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В центре планируют открыть секции пауэрлифтинга, адаптивного бокса, жима штанги, регби на колясках и метания ножей. Кроме того, со спортсменами будут работать психологи: они помогут бойцам адаптироваться после полученных травм и вернуться к мирной жизни.
Открытие центра будут готовить поэтапно, и первым пунктом станет привлечение в спорт вернувшихся с СВО жителей Долгопрудного и формирование команд.«Мы понимаем, как важно не просто тренировать тело, но и снова чувствовать себя частью команды, получать психологическую поддержку. Спорт реально возвращает уверенность, и мы хотим, чтобы наш центр стал для каждого настоящим местом силы», — сказал Сивоконь.