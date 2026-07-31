В Долгопрудном откроют центр адаптивного спорта для участников СВО

31 июля 2026, 12:46

оригинал Фото: медиацентр г.о. Долгопрудный

Центр адаптивного спорта появится на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют» в Долгопрудном. Открыть его предложил ветеран СВО Антон Сивоконь, а поддержал идею олимпийский чемпион, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Легков. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В центре планируют открыть секции пауэрлифтинга, адаптивного бокса, жима штанги, регби на колясках и метания ножей. Кроме того, со спортсменами будут работать психологи: они помогут бойцам адаптироваться после полученных травм и вернуться к мирной жизни.



