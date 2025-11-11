В Орехово-Зуевском округе ищут подрядчика для ремонта путепровода
Путепровод через железнодорожные пути, расположенный рядом с городом Куровское Орехово-Зуевского округа, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капремонт путепровода общей протяжённостью 54,8 метра на 0+200 км автодороги «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха», — говорится в сообщении.Завершить ремонт планируется в 2027 году.
Начальная цена подряда составляет 349 миллионов 643 тысячи 508 рублей 64 копейки. Заявки принимаются до 18 ноября.