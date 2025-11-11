В Старой Купавне сносят два аварийных многоквартирных дома

11 ноября 2025, 15:07

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Работы по демонтажу двух двухэтажных многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, проводятся на улице Шевченко в городе Старая Купавна Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома №6 и №9 построили в конце 30-х годов ХХ века. Их площадь составляет около 810 и 500 квадратных метров соответственно.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа обоих зданий. Жильцов из расположенных там 28 квартир расселили, а дома внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.