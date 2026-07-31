Власти Павловского Посада обсудили с жителями вопросы здравоохранения

31 июля 2026, 12:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную администрацию, посвящённую здравоохранению, провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов вместе с депутатом Мособлдумы Линарой Самединовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Во встрече также приняли участие главврач окружной больницы Марина Мягченкова и её сотрудники — заведующие поликлиниками, специалисты по лекарственному обеспечению и другие.





«Жители поднимали разные темы — от записи к узким специалистам до получения льготных медикаментов. Часть вопросов удалось решить на месте, остальные взяли в работу и держим на контроле до результата», — подытожил результаты встречи Сергей Балашов.