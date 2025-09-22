В Орехово-Зуевском округе снесли три киоска с шаурмой

22 сентября 2025, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Три киоска, торгующих шаурмой, демонтировали на территории Орехово-Зуевского округа с начала сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Снос провели в рамках масштабной областной работы по выявлению и ликвидации нестационарных объектов торговли, функционирующих с нарушениями. Киоски находились в городе Орехово-Зуево и в деревне Давыдово.



В список выявленных нарушений вошли антисанитария, хранение скоропортящихся продуктов вне холодильников и пр.





«Кроме того, за прилавками киосков стояли иностранные работники, что запрещено законодательством», — отметила замглавы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова.