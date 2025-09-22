В Орехово-Зуевском округе снесли три киоска с шаурмой
Три киоска, торгующих шаурмой, демонтировали на территории Орехово-Зуевского округа с начала сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Снос провели в рамках масштабной областной работы по выявлению и ликвидации нестационарных объектов торговли, функционирующих с нарушениями. Киоски находились в городе Орехово-Зуево и в деревне Давыдово.
В список выявленных нарушений вошли антисанитария, хранение скоропортящихся продуктов вне холодильников и пр.
«Кроме того, за прилавками киосков стояли иностранные работники, что запрещено законодательством», — отметила замглавы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова.Проверка и ликвидация торговых палаток, чья деятельность нарушает закон, продолжается.