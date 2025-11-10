В Орехово-Зуевском округе стартовал капремонт школы №10

10 ноября 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №10, расположенное в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу построили в 1963 году, её общая площадь составляет около 1,8 тыс. квадратных метров. Сейчас подрядчик проводит демонтажные работы.





«В рамках капремонта в здании обновят кровлю, фасад, входные группы, инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, включая пищеблок и спортивный зал, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.