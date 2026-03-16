В Верее завершили модернизацию ВЗУ-442

16 марта 2026, 13:47

Масштабную модернизацию водозаборного узла-442 завершили в городе Верея Наро-Фоминского округа. Благодаря проведённым работам водоснабжение улучшилось более чем у 4 200 жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





ВЗУ, расположенный на Ленинском проезде, модернизировали по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».





«ВЗУ-442 построили в 1968 году. В рамках реконструкции там установили современное оборудование, благодаря которому мощность объекта повысилась до 2 315 кубометров воды в сутки. Так что теперь чистой воды хватает не только на жилые дома, но и на все соцобъекты района», — говорится в сообщении.