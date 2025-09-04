В открытом на днях КДЦ Ромашково начал работу аптечный пункт
В консультативно-диагностическом центре Ромашково для всей семьи, расположенном в Одинцовском городском округе, заработал аптечный пункт государственной сети «Мособлмедсервис». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Аптека позволяет пациентам, получившим в КДЦ назначения врача, купить все необходимые лекарства прямо на месте. Туда смогут обращаться не только пациенты КДЦ, но и все жители села Ромашково. Там же можно получить онлайн-заказы и заказать изготовление рецептурных препаратов в производственной аптеке», – рассказала директор аптечной сети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.Новая аптека расположена по адресу: Московская область, городской округ Одинцово, село Ромашково, Рублёвский проезд, д. 41. Она работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов.
КДЦ Ромашково – филиал Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля. Его открыли в начале сентября. Медицинскую помощь там получают и дети, и взрослые по почти 40 профилям. Для диагностики установлено современное оборудование, в том числе аппараты МРТ, КТ, УЗИ, денситометр, видеоэндоскопические стойки и другое.
Получить помощь в новом КДЦ Ромашково можно бесплатно по направлению лечащего врача.