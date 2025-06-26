В Ожерелье завершили благоустройство дворов по областной программе

В городском округе Кашира завершены работы по комплексному благоустройству дворовой территории в микрорайоне Ожерелье. Ремонт проведён по адресу: улица Мира, дома 2, 4, 5, 6, 7 и 8. Проект реализован в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба админисрации городского округа.
По просьбам жителей специалисты оборудовали новые детские площадки, организовали парковочные зоны, установили уличное освещение и привели в порядок внутридворовые проезды. В ходе работ подрядчики обновили асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах, заменили бордюры и отремонтировали входные группы подъездов.
В местах скопления воды дорожники подняли уровень асфальта для предотвращения затоплений во время дождей.
В настоящее время аналогичные работы идут в поселке Богатищево на улице Новая, у домов №1 и 4.
Ранее губернатор Московской област Андрей Воробьев подчеркивал, что благоустройство остается одним из ключевых направлений развития региона. Напомним, губернаторская программа стартовала в 2015 году.