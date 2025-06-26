В Ожерелье завершили благоустройство дворов по областной программе

26 июня 2025, 13:49

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городском округе Кашира завершены работы по комплексному благоустройству дворовой территории в микрорайоне Ожерелье. Ремонт проведён по адресу: улица Мира, дома 2, 4, 5, 6, 7 и 8. Проект реализован в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба админисрации городского округа.