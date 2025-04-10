В Озёрах капитально отремонтируют больницу

Фото: istockphoto.com/peterscode
Капитальный ремонт больницы планируется провести в городе Озёры округа Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать построенное в 1985 году пятиэтажное здание больницы общей площадью более 5,6 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Озёры, улица Ленина, дом №73А. Все работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 606 миллионов 306 тысяч 53 рубля 72 копейки. Заявки принимаются до 23 апреля.
Читайте также:
В Реутове начали строить тренировочный футбольный центр
Глава Дубны Тихомиров проверил ход ремонта местной школы искусств
В Одинцовском округе отремонтировали скатные крыши трёх многоквартирных домов
Лев Каштанов