В Озёрах на время паводка организуют переправу через Оку на теплоходе
Теплоходную переправу запустят на реке Оке в городе Озёры округа Коломна в период высокой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Переправу откроют после освобождения реки ото льда. Теплоход будет работать по расписанию.
«Переправа заработает, когда лёд полностью сойдет, и теплоход сможет пройти из порта «Коломна» в Озёры», — заявил начальник Озёрского понтонного моста Владимир Моркунцов.В настоящее время наплавной мост через Оку в Озёрах развели из-за паводка. До открытия переправы жители могут использовать пять запущенных в объезд автобусных маршрутов: №36, №36, №43, №49 и №53.
Отмечается, что сейчас на Оке в районе Озёр льда практически не осталось, но ниже по течению река ещё не очистилась.