В Озёрах на время паводка организуют переправу через Оку на теплоходе

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Теплоходную переправу запустят на реке Оке в городе Озёры округа Коломна в период высокой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Переправу откроют после освобождения реки ото льда. Теплоход будет работать по расписанию.

«Переправа заработает, когда лёд полностью сойдет, и теплоход сможет пройти из порта «Коломна» в Озёры», — заявил начальник Озёрского понтонного моста Владимир Моркунцов.
В настоящее время наплавной мост через Оку в Озёрах развели из-за паводка. До открытия переправы жители могут использовать пять запущенных в объезд автобусных маршрутов: №36, №36, №43, №49 и №53.

Отмечается, что сейчас на Оке в районе Озёр льда практически не осталось, но ниже по течению река ещё не очистилась.
Лев Каштанов

