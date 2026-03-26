В Озёрах на время паводка организуют переправу через Оку на теплоходе

26 марта 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Теплоходную переправу запустят на реке Оке в городе Озёры округа Коломна в период высокой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Переправу откроют после освобождения реки ото льда. Теплоход будет работать по расписанию.





«Переправа заработает, когда лёд полностью сойдет, и теплоход сможет пройти из порта «Коломна» в Озёры», — заявил начальник Озёрского понтонного моста Владимир Моркунцов.