ЭКО в Подмосковье 2025: где сделать и сколько стоит, топ-5 лучших клиник
Жители Подмосковья имеют возможность стать родителями с помощью современных репродуктивных технологий. Услуга ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) доступна как платно, так и бесплатно по полису ОМС. В регионе работают клиники, где можно пройти обследование и лечение бесплодия, включая программы ЭКО и криоперенос. Подробности в материале «Радио 1».
Где сделать ЭКО в Подмосковье и сколько это стоит
Провести процедуру это можно в:
- ГБУЗ МО «МОПЦ» Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 12;
- ГБУЗ МО «НФПЦ» Московская область, г. Наро-Фоминск, улица Калинина, дом 30.
- ООО «МТКЛИНИК» (Клиника 9 месяцев) Московская область, г. Жуковский, ул. Лесная, д. 1;
- ООО «ХАВЕН» (Лапино) Московская область, Одинцовский городской округ, Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111;
- ООО «КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ» Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 13.
Более подробную информацию по медицинским организациям, осуществляющим процедуру ЭКО в Московской области, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Стоимость процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) не является фиксированной и сильно варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей пары. Цена формируется из нескольких ключевых блоков: подготовка, сама процедура и возможные дополнительные методы лечения.
1. Подготовка к ЭКО
Перед началом процедуры пара проходит комплексное обследование. Его стоимость может варьироваться от 30 000 до 50 000 рублей и включает:
- Анализы для женщины и мужчины: Проверка на инфекции, гормональный статус, спермограмма и др.
- УЗИ: Экспертное гинекологическое УЗИ для женщины часто требуется сделать непосредственно в клинике ЭКО.
- Консультации специалистов: Прием репродуктолога, андролога, а при необходимости — генетика и других врачей.
2. Лечение бесплодия: консервативные и оперативные методы
Иногда перед вступлением в протокол ЭКО требуется лечение выявленных проблем. Его стоимость индивидуальна и не всегда входит в цену самой программы ЭКО.
- Консервативное лечение: Прием гормональных или других препаратов для коррекции состояния.
- Оперативное лечение: Гистероскопия (исследование полости матки), лапароскопия (микрохирургическая операция на органах малого таза для восстановления проходимости труб и др.), операция по поводу варикоцеле у мужчин.
Базовое ЭКО — это оплодотворение яйцеклетки спермой в пробирке. Однако стандартный протокол часто требует дополнений. В среднем стоит от 100 000 до 180 000 рублей.
Метод ИКСИ (ICSI): + 20 000 – 50 000 руб. к стоимости. Это интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку, которая необходима при мужском факторе бесплодия. Фактически, сегодня ИКСИ часто включают в стандартный протокол.
Криоконсервация эмбрионов: от 15 000 до 30 000 рублей за заморозку и 20 000 – 40 000 рублей за год хранения. Позволяет сохранить оставшиеся эмбрионы для повторных попыток.
Криоперенос (перенос размороженного эмбриона): от 40 000 до 70 000 рублей. Как правило, дешевле свежего протокола, так как не требуется этап стимуляции и пункции.
ПГТ (Предимплантационное генетическое тестирование): от 30 000 до 70 000 рублей за один эмбрион. Позволяет проверить эмбрионы на хромосомные аномалии перед переносом.
4. Лекарственные препараты
Гормональные препараты для стимуляции суперовуляции — это отдельная и существенная статья расходов. Их стоимость сильно зависит от протокола и индивидуальных дозировок. Диапазон цен: От 20 000 до 70 000 рублей за весь курс.
5. Поддержка беременности после ЭКО
После успешного переноса эмбриона и наступления беременности часто требуется гормональная поддержка (прогестерон) и тщательное наблюдение, что также влечет за собой дополнительные расходы на препараты и анализы. Ориентировочная итоговая стоимость одной процедуры ЭКО в частной клинике Москвы и Подмосковья с учетом всех этапов может составить от 150 000 до 350 000 рублей и выше. При наличии медицинских показаний и направления от врачебной комиссии жители России могут пройти процедуру бесплатно по полису ОМС.
Государственная программа покрывает базовый протокол ЭКО (часто включая ИКСИ), но такие услуги, как ПГТ, донорские программы и криоконсервация, как правило, оплачиваются отдельно.
Как сделать ЭКО по квоте бесплатно
Для многих пар экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это долгожданный шанс стать родителями. И государство предоставляет такую возможность бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Ключ к успеху — понимание последовательности действий.
Шаг 1: Обращение в женскую консультацию и комплексное обследование
Первым и основным шагом является визит в женскую консультацию (ЖК) по месту жительства. Вам необходимо обратиться к врачу-гинекологу, который проведет первичный осмотр и назначит полное обследование для вас и вашего партнера. Цель — установить диагноз «бесплодие» и выявить его причины.
Шаг 2: Получение направления и прохождение врачебной комиссии
После завершения обследования и подтверждения диагноза «бесплодие» лечащий врач в женской консультации подготовит пакет документов для подачи в региональную комиссию Министерства здравоохранения. Комиссия рассмотрит ваше заявление, и в течение нескольких недель (в среднем 10–20 дней) вы получите решение. При положительном вердикте вам выдадут направление на ЭКО по ОМС.
Шаг 3: Выбор клиники и подача документов
После одобрения комиссии вы получаете право самостоятельно выбрать клинику для проведения процедуры из списка медицинских организаций, участвующих в программе ОМС. Этот список вам предоставит лечащий врач или его можно найти на сайте регионального Департамента здравоохранения. С полученным направлением и полным пакетом документов необходимо связаться с выбранной клиникой для записи на первичный прием и уточнения даты вступления в протокол ЭКО. Важно помнить, что квота, выданная в Москве и Московской области, действует в течение трех месяцев, поэтому не стоит затягивать с обращением в клинику.
На что обратить внимание при выборе клиникиВыбор медицинского учреждения — ответственный шаг. Рекомендуется учитывать следующие критерии:
- Оборудование и технологии: узнайте, есть ли в клинике современные инкубаторы с системой time-lapse (например, с искусственным интеллектом или PrimoVision), которые позволяют непрерывно наблюдать за развитием эмбрионов. Наличие генетической диагностики (ПГТ) — также важное преимущество.
- Квалификация команды: обратите внимание на опыт и научные степени врачей-репродуктологов и эмбриологов. Многие успешные клиники публикуют информацию о своих специалистах.
- Статистика результативности: не стесняйтесь спрашивать о проценте наступления беременностей в клинике. Чем выше процент, тем лучше.
- Комплексность услуг: удобно, когда в одной клинике можно получить все необходимые услуги: от диагностики и лечения бесплодия до программ донорства, суррогатного материнства и ведения беременности.
- Работа по ОМС: если вы планируете бесплатную процедуру, заранее уточните, участвует ли выбранная вами клиника в государственной программе и каковы условия оказания бесплатной помощи.
Когда обращаться за ЭКОАкушер-гинеколог, хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Бесплодие и ЭКО Камиль Бахтияров в эфире «Радио 1» отметил, что причиной обращения за процедурой ЭКО может стать неудачная беременность, которая прервалась, или отсутствие беременности вообще — то есть бесплодие. Признать пару бесплодной могут только в случае, если беременность не наступала в течение 12 месяцев при регулярной половой жизни. Для этого проводится определенный комплекс обследований.
«Я всегда своих пациентов в шутку спрашиваю, когда они говорят, что у них регулярная половая жизнь: "Точно у вас муж не капитан дальнего плавания, который приходит раз в 6 месяцев домой?" Они отвечают: "Нет, мы живём регулярной половой жизнью», — рассказал специалист.Он пояснил, что рекомендуемый режим — 2-3 раза в неделю, но он зависит от возраста. Сперма созревает каждые 48 часов, поэтому жить половой жизнью 5 раз в день нельзя. В таком случае беременность, скорее всего, не наступит
Есть ещё нюансы в отношении времени жизни половых клеток: мужские клетки живут до 7-8 дней, женская яйцеклетка — около 72 часов, отметил Бахтияров.