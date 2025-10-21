21 октября 2025, 19:27

Фото: iStock/iLexx

Жители Подмосковья имеют возможность стать родителями с помощью современных репродуктивных технологий. Услуга ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) доступна как платно, так и бесплатно по полису ОМС. В регионе работают клиники, где можно пройти обследование и лечение бесплодия, включая программы ЭКО и криоперенос. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание Где сделать ЭКО в Подмосковье и сколько это стоит Как сделать ЭКО по квоте бесплатно На что обратить внимание при выборе клиники Когда обращаться за ЭКО

Где сделать ЭКО в Подмосковье и сколько это стоит

ГБУЗ МО «МОПЦ» Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 12;

ГБУЗ МО «НФПЦ» Московская область, г. Наро-Фоминск, улица Калинина, дом 30.

ООО «МТКЛИНИК» (Клиника 9 месяцев) Московская область, г. Жуковский, ул. Лесная, д. 1;

ООО «ХАВЕН» (Лапино) Московская область, Одинцовский городской округ, Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111;

ООО «КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ» Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 13.

Фото: iStock/abezikus



Анализы для женщины и мужчины: Проверка на инфекции, гормональный статус, спермограмма и др.

УЗИ: Экспертное гинекологическое УЗИ для женщины часто требуется сделать непосредственно в клинике ЭКО.

Консультации специалистов: Прием репродуктолога, андролога, а при необходимости — генетика и других врачей.

Консервативное лечение: Прием гормональных или других препаратов для коррекции состояния.

Оперативное лечение: Гистероскопия (исследование полости матки), лапароскопия (микрохирургическая операция на органах малого таза для восстановления проходимости труб и др.), операция по поводу варикоцеле у мужчин.

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka



Базовое ЭКО

Метод ИКСИ (ICSI)

Криоконсервация эмбрионов

Криоперенос

ПГТ

Как сделать ЭКО по квоте бесплатно

Фото: iStock/Natali_Mis



На что обратить внимание при выборе клиники

Оборудование и технологии: узнайте, есть ли в клинике современные инкубаторы с системой time-lapse (например, с искусственным интеллектом или PrimoVision), которые позволяют непрерывно наблюдать за развитием эмбрионов. Наличие генетической диагностики (ПГТ) — также важное преимущество.

Квалификация команды: обратите внимание на опыт и научные степени врачей-репродуктологов и эмбриологов. Многие успешные клиники публикуют информацию о своих специалистах.

Статистика результативности: не стесняйтесь спрашивать о проценте наступления беременностей в клинике. Чем выше процент, тем лучше.

Комплексность услуг: удобно, когда в одной клинике можно получить все необходимые услуги: от диагностики и лечения бесплодия до программ донорства, суррогатного материнства и ведения беременности.

Работа по ОМС: если вы планируете бесплатную процедуру, заранее уточните, участвует ли выбранная вами клиника в государственной программе и каковы условия оказания бесплатной помощи.

Когда обращаться за ЭКО

«Я всегда своих пациентов в шутку спрашиваю, когда они говорят, что у них регулярная половая жизнь: "Точно у вас муж не капитан дальнего плавания, который приходит раз в 6 месяцев домой?" Они отвечают: "Нет, мы живём регулярной половой жизнью», — рассказал специалист.