27 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Объединённая дирекция долгопрудненских парков приступила к установке новогодней ёлки в Центральном парке Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Основные мероприятия 1 декабря по традиции пройдут в именно в этом парке.

«В этот день распахнёт двери для маленьких гостей резиденция Деда Мороза. В уютном тёплом доме хозяин зимы встретит малышей, расскажет интересные истории и сфотографируется с ними на память. Ребят и взрослых ждут весёлые игры под ёлочкой, мастер-классы, ярмарка, выступление артистов и открытие Почты Деда Мороза. Возле ёлки появится нарядный почтовый ящик, и каждый желающий сможет написать письмо прямо в резиденции, на праздничном бланке, и тут же его отправить», – рассказали сотрудники дирекции.