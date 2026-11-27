В парках Долгопрудного начали устанавливать новогодние ёлки
Объединённая дирекция долгопрудненских парков приступила к установке новогодней ёлки в Центральном парке Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Основные мероприятия 1 декабря по традиции пройдут в именно в этом парке.
«В этот день распахнёт двери для маленьких гостей резиденция Деда Мороза. В уютном тёплом доме хозяин зимы встретит малышей, расскажет интересные истории и сфотографируется с ними на память. Ребят и взрослых ждут весёлые игры под ёлочкой, мастер-классы, ярмарка, выступление артистов и открытие Почты Деда Мороза. Возле ёлки появится нарядный почтовый ящик, и каждый желающий сможет написать письмо прямо в резиденции, на праздничном бланке, и тут же его отправить», – рассказали сотрудники дирекции.Почтовые ящики установят и в других городских парках. Ориентир – новогодняя ель. Туда можно будет прийти с подготовленным письмом. А когда ящики наполнятся, письма отправятся в Великий Устюг – в главную резиденцию Деда Мороза.