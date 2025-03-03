В Кашире состоится бесплатный концерт в честь Международного женского дня

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Концерт, приуроченный к Международному женскому дню, состоится в Доме культуры городского округа Кашира в четверг, 6 марта, для зрителей выступит ансамбль солистов «Рэйн дропс», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Творческий коллектив подарит зрителям концерт, подготовленный специально к Международному дню. Со сцены прозвучат слова благодарности, а также поздравления и пожелания», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 13:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.
Дом Культуры (Центр культурных инициатив городского округа Кашира) расположен по адресу: город Кашира, улица Клубная, дом №3.
Ранее сообщалось, что в Каширском краеведческом музее состоялся театрализованный квест «По следам Масленицы».
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