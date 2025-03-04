В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, которые становятся популярным местом для жителей и гостей округа. Составленное сотрудниками парков расписание включает множество активностей для людей всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Такая инициатива — отличная возможность для семейного досуга, общения и творчества. С полным списком мероприятий с 3 по 9 марта можно ознакомиться в городских парках округа.
Найти подробную информацию и возможность записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале парка.
Более подробную афишу мероприятий округа можно увидеть в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Мероприятия могут быть отменены из-за погодных условий. Возрастное ограничение: 0+.
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«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта "Активное долголетие", а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Найти подробную информацию и возможность записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале парка.
Более подробную афишу мероприятий округа можно увидеть в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Мероприятия могут быть отменены из-за погодных условий. Возрастное ограничение: 0+.
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Дайана Хусинова