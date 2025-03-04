В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом

В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, которые становятся популярным местом для жителей и гостей округа. Составленное сотрудниками парков расписание включает множество активностей для людей всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.