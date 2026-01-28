В парках Ленинского округа ежедневно очищают от снега более 160 тыс. «квадратов»

28 января 2026, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Свыше 160 тысяч квадратных метров парковых территорий ежедневно очищают от снега в Ленинском городском округе. В уборке заняты более 30 человек и семь единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Качество работ контролирует руководство парков.





«Содержание парков в зимний период — это важная задача, от которой зависят безопасность и комфорт жителей. Важно, чтобы пешеходные зоны и тротуары оставались удобными и безопасными для прогулок с детьми и занятий спортом», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.