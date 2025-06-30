В Подмосковье просят стать донорами людей с редкой группой крови
Людей с четвёртой отрицательной группой крови просят сделать донацию для нужд пациентов подмосковных больниц. О этом сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
«По состоянию на 30 июня запасов крови четвёртой группы с отрицательным резус-фактором недостаточно. Приглашаем доноров. Кровь необходима пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, онкобольным, пациентам с заболеваниями крови и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Стать донором крови может любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Кроме того, нужно гражданство России, а иностранец может сдать кровь при условии пребывания в нашей стане не меньше года и на законных основаниях.
Подробная информация о донорстве в Московской области размещена по ссылке.