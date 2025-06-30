В Подмосковье запустили в работу ещё шесть единиц тяжёлого медоборудования
Современные цифровые флюорограф, маммограф и четыре рентген-аппарата запустили в работу в больницах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Сегодня в Подмосковье ввели в работу шесть единиц цифрового тяжёлого оборудования. На закупку этой техники и ремонт кабинетов было направлено более 134 млн рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Новые маммограф и флюорограф заработали в Балашихинской больнице, а рентген-аппараты — в Реутовской и Коломенской больницах, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн.
Цифровая медицинская техника позволяет врачам получать снимки высокого разрешения при меньшей лучевой нагрузке на организм пациента, а снимки сразу поступают в электронную медицинскую карту.