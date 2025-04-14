В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в двухметровую яму в асфальте

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Собаку, провалившуюся в двухметровую яму в асфальте во время прогулки с хозяевами, спасли работники Мособлпожспаса, происшествие случилось в посёлке Осаново-Дубовое муниципального округа Шатура, информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в официальных соцсетях.
«Вечером в пожарную часть за помощью обратилась хозяйка собаки. Они рассказала, что они вместе с дочерью-дошкольницей выгуливали питомца, когда тот, убежав в сторону, упал в провал в асфальте. Воды на дне ямы не было, так что утонуть собака не могла, но и выбраться самостоятельно и даже с помощью хозяев была не в состоянии», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли на место, спустились в яму по лестнице-палке и на руках подняли собаку. Мать и дочь от всей души поблагодарили их за спасение питомца.
Пресс-служба Мособлпожспаса ведёт страницу ведомства в соцсети «ВКонтакте», а также Telegram-канал. Там регулярно публикуется информация о различных происшествиях, а также о правилах безопасности. Особое внимание при этом уделяется сезонным рискам и противопожарным нормам.
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