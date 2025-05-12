В парках Подмосковья на майских праздниках побывали более 3,1 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 3,1 млн человек посетили парки Московской области в период майских праздников, что на 420 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«В выходные средняя посещаемость парков составляла более 300 тысяч человек, в будние — свыше 250 тысяч, а 9 мая парки приняли более 546 тысяч гостей», — говорится в сообщении.Самым популярным оказался балашихинский парк «Пехорка», где на минувшей неделе побывали свыше 125 тысяч человек. Второе место в рейтинге посещаемости занял Центральный парк в Пушкинском округе с 77 тысячами посетителей. А третье место разделили парки Мира в Коломне и Мытищах, каждый из которых принял по 76 тысяч посетителей.
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Лев Каштанов