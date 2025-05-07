Глава Раменского проверил ход благоустройства двора на Коммунистической улице

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Благоустройство дворовой территории ведётся на улице Коммунистическая в Раменском, ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время во дворе завершаются подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. В рамках благоустройства здесь планируется заменить бордюрный камень, заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить новые урны и скамейки и нанести разметку на парковочные места», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
По итогам проверки Эдуард Малышев отметил, что работы по благоустройству выполняются качественно и в соответствии с установленным графиком.
Ранее сообщалось, что в Центре творчества юных «Тополёк» округа Раменское прошла традиционная акция «Окна Победы».
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