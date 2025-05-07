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Глава Раменского проверил ход благоустройства двора на Коммунистической улице

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благоустройство дворовой территории ведётся на улице Коммунистическая в Раменском, ход работ проверил глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время во дворе завершаются подготовительные работы перед укладкой нового асфальта. В рамках благоустройства здесь планируется заменить бордюрный камень, заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить новые урны и скамейки и нанести разметку на парковочные места», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

По итогам проверки Эдуард Малышев отметил, что работы по благоустройству выполняются качественно и в соответствии с установленным графиком.

Ранее сообщалось, что в Центре творчества юных «Тополёк» округа Раменское прошла традиционная акция «Окна Победы».

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Глава Минздрава Подмосковья поблагодарил девушку-медика, принявшую роды в метро
06 мая 2025, 22:55

Фото: iStock / hank5

Зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин встретился с ординатором Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Марией Блажко. Об этом он рассказал в своём ТГ-канале, назвав девушку героиней.
«Она не растерялась, приняла роды прямо в метро и тем самым спасла жизни матери и ребёнка. Поблагодарил её лично за профессионализм, неравнодушие и готовность действовать в самый неожиданный момент. Мы обсудили тот непростой день, учёбу в ординатуре, её планы и перспективы в системе здравоохранения Московской области. Уверен, что у таких врачей – большое будущее, а у нашего здравоохранения – надёжная опора», – написал Забелин.
Ранее сообщалось, что россиянка родила на станции Московского метро «Чистые пруды» здорового мальчика весом 3,4 кг.


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Команда Подмосковья заняла второе место на Всероссийской олимпиаде школьников
06 мая 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковная команда на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоевала 550 дипломов и уверенно заняла второе место среди всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московкой области.
В копилке подмосковных школьников – 91 диплом победителей и 459 – призёров.
«Этот год стал особенно успешным для нашей команды. Ребята взяли на 109 дипломов больше, чем год назад. Дети стремятся к высоким результатам, и уже сегодня мы видим в них будущих победителей не только всероссийских, но и международных соревнований», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Самое большое количество наград команда региона завоевала на олимпиаде по технологии – 64. Третий год подряд высокие результаты показывают участники олимпиады по астрономии: 61 школьник стал победителем и призёром. Это лучший результат среди всех субъектов Федерации. 46 дипломов победителей и призёров принесла олимпиада по физике. Также в этом году в Подмосковье – 11 абсолютных победителей по девяти предметам.

Как отметили в министерстве, все подмосковные участники заключительного этапа получат денежные выплаты: победители – 500 тыс. рублей, призёры – 300 тыс., участники – 100 тыс. рублей, а также право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному направлению в течение четырёх лет.

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#московская область
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В городе Пушкино возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать»
06 мая 2025, 21:44

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в канун Дня Победы возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в городе Пушкино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В церемонии участвовали ещё около 30 человек – юнармейцы, «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», а также представители прокуратуры Московской области.
«Впереди у нас самый большой в нашей стране праздник. Провели мероприятие с нашей молодёжью. Очень важно привлекать молодых людей к таким патриотическим встречам, чтобы и они могли сказать слова благодарности ветеранам», – отметил глава Красноцветов.
Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

Ранее в Пушкинском состоялась патриотическая акция «Звезда Победы». Активисты выстроились в форме звёзд в трёх городах – Пушкине, Ивантеевке и Красноармейске – в знак уважения к поколению победителей и гордость за страну. В акции участвовали около 750 человек.

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#московская область
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Энергетики восстановили в Подмосковье более 400 повреждённых непогодой ЛЭП
06 мая 2025, 21:18

Фото: пресс-служба компании «Россети Московский регион»

Сотрудники компании «Россети Московский регион» при ликвидации последствий самого разрушительного за 15 лет циклона отремонтировали 412 линий электропередачи. Он также сняли с проводов 3 923 упавших на ЛЭП дерева, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Высота упавших во время непогоды из-за пределов просек многолетних деревьев достигала 25 м. Специалистам компании «Россети Московский регион» для удаления с проводов ЛЭП высоких деревьев пришлось задействовать значительные ресурсы. Кроме того, специалисты уже восстановили 1 223 пролёта и заменили 105 опор ЛЭП. Работы ведутся круглосуточно для скорейшего обеспечения потребителей электричеством», – отметили в ведомстве.
Сейчас энергетики продолжают оперативно отрабатывать индивидуальные заявки, в том числе по абонентским потребительским сетям, которые СНТ и коттеджные посёлки обслуживают самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что из-за аномального снегопада и сильного ветра в ночь на 2 мая в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.

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В Подмосковье за последний год стартовало 100 импортозамещающих проектов
06 мая 2025, 21:04

Фото: пресс-служба компании «Изолятор – полимерные изоляторы и композиты»

В Московской области за последний год начали реализовывать 100 новых проектов технологического суверенитета. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«В течение последнего года сразу 100 проектов импортозамещения вышли в регионе на стадию реализации. Суммарный объём заявленных инвестиций превышает 41 млрд рублей. За счёт открытия новых предприятий в регионе создадут 4,2 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Среди последних проектов импортозамещения – проект компании «ОКБ КП», которая планирует производить в городском округе Мытищи электрические и оптические кабельные сборки.

Другой импортозамещающий проект начала компания «Изолятор-ПИК». Инвестор запустит в муниципальном округе Шаховская предприятие по выпуску композитных полых изоляторов. В министерстве напомнили, что с 2022 года в Подмосковье было заявлено 418 проектов технологического суверенитета. 165 из них уже реализованы.

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