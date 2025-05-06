За объекты благоустройства за 16 дней проголосовали 376 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Около 376 тыс. жителей Подмосковья уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Голосование проводится в регионе уже в пятый раз. Оно поможет жителям выбрать, какие территории благоустроить.
Принять участие в голосовании может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.
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«В этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год наблюдаем рост активности жителей. За 16 дней проголосовали уже более 370 тыс. человек. Важно, что жители максимально вовлечены в такую работу. Ведь сделать среду действительно комфортной можно, только учитывая мнение людей», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Жители могут проголосовать за проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкцию площадей и другие объекты общественной инфраструктуры.
Принять участие в голосовании может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.
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Лора Луганская