В парках Подмосковья откроют 45 катков с искусственным льдом

27 октября 2025, 13:39

оригинал Фото: медиасток.рф

45 катков с искусственным льдом будут работать в парках и на других общественных территориях Московской области в наступающем зимнем сезоне. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред правительства — глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.





Он отметил, что пять из 45 катков в этом году откроются впервые.





«Новые катки появятся на Советской площадки в Дмитрове, на Новлянской ривьере в Воскресенске и в трёх ЗАТО — Звёздном городке, Краснознаменске и Власихе», — уточнил Михаил Хайкин.