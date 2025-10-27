В парках Подмосковья откроют 45 катков с искусственным льдом
45 катков с искусственным льдом будут работать в парках и на других общественных территориях Московской области в наступающем зимнем сезоне. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред правительства — глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.
Он отметил, что пять из 45 катков в этом году откроются впервые.
«Новые катки появятся на Советской площадки в Дмитрове, на Новлянской ривьере в Воскресенске и в трёх ЗАТО — Звёздном городке, Краснознаменске и Власихе», — уточнил Михаил Хайкин.Все катки должны отвечать единому стандарту, в который входит обслуженный лёд, брендированные борта, тёплый прокат со скамейкой для переобувания, шкафчики для хранения вещей, новый полноразмерный инвентарь, воздушная сушка ботинок, туалетные модули, фудкорты с тёплой едой и напитками, праздничное оформление и пр.
Почти все катки должны открыться 1 декабря. Исключения составляют объекты в ЗАТО: там открытие намечено на 15 декабря.