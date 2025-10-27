В Подмосковье в 2025 году благоустроили 76 объектов
Благоустройство 76 объектов провели в разных округах Московской области в текущем году. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред правительства — глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.
В рамках реализации годового плана обновили 16 скверов, по 15 парков и пешеходных зон, 11 набережных, десять лесопарков, пять зон отдыха в парках и четыре стелы «Населённый пункт воинской доблести».
«Благоустройство — это большая и продолжительная программа, которая предполагает как восстановление и модернизацию традиционных городских парков и скверов, так и создание лесопарков», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь Михаил Хайкин отметил, что помимо благоустройства 76 различных объектов по программе, дополнительно работу провели в 57 малых скверах.
«Из 15 парков приведу в пример наиболее крупные — это второй этап благоустройства городского парка в Ивантеевке и парка Талалихина в Подольске, Наташинский парк в Люберцах, Парк усадьбы Чернышёвых в Лыткарине, парк «Сказка» в Протвине и парк Защитников Москвы в Лобне», — сообщил Хайкин.Он добавил, что на 22 общественных территориях работы ещё продолжаются, их должны завершить в ноябре.
Кроме того, Михаил Хайкин сообщил, что в будущем году в Московской области планируется благоустроить 77 объектов, включая лесопарки, парки, набережные, пешеходные зоны, велодорожки и пр., а также дополнительно привести в порядок 56 малых скверов. Работы должны начать не позднее середины апреля.