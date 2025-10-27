В Подмосковье в 2025 году благоустроили 76 объектов

27 октября 2025, 13:11

оригинал Фото: медиасток.рф

Благоустройство 76 объектов провели в разных округах Московской области в текущем году. Об этом сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред правительства — глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.





В рамках реализации годового плана обновили 16 скверов, по 15 парков и пешеходных зон, 11 набережных, десять лесопарков, пять зон отдыха в парках и четыре стелы «Населённый пункт воинской доблести».





«Благоустройство — это большая и продолжительная программа, которая предполагает как восстановление и модернизацию традиционных городских парков и скверов, так и создание лесопарков», — сказал Андрей Воробьёв.

«Из 15 парков приведу в пример наиболее крупные — это второй этап благоустройства городского парка в Ивантеевке и парка Талалихина в Подольске, Наташинский парк в Люберцах, Парк усадьбы Чернышёвых в Лыткарине, парк «Сказка» в Протвине и парк Защитников Москвы в Лобне», — сообщил Хайкин.