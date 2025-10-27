Ветераны СВО проходят обучение в рамках программы «Герои Подмосковья»

27 октября 2025, 12:09

оригинал Фото: istockphoto / vadimrysev

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.





Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин отметил, что проект объединяет карьерное развитие, служение и личное восстановление. По его словам, после фронта важно иметь здоровье и работу, а участие в «Героях Подмосковья» помогает продолжить служить стране уже в гражданской сфере.

«Кроме того, это реальный инструмент для профессионального роста. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и эта программа — шаг в том направлении», — отметил он.