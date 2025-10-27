Ветераны СВО проходят обучение в рамках программы «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.
Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин отметил, что проект объединяет карьерное развитие, служение и личное восстановление. По его словам, после фронта важно иметь здоровье и работу, а участие в «Героях Подмосковья» помогает продолжить служить стране уже в гражданской сфере.
«Кроме того, это реальный инструмент для профессионального роста. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и эта программа — шаг в том направлении», — отметил он.Кукушкин подчеркнул, что обучение проходит в атмосфере взаимного уважения и поддержки. Участники общаются на равных, независимо от звания и возраста, продолжают взаимодействовать и после завершения модулей. Особое значение, по словам финалиста, имеет институт наставничества — за каждым участником закреплён опытный куратор, который помогает советом и поддержкой.
Чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в структурах власти региона.