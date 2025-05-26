В парках Подмосковья побывали за неделю более 2,4 млн человек

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 2,4 млн человек посетили парки Московской области в период с 19 по 25 мая, в том числе в выходные в парках побывали 846 тыс. человек, а в будние посещаемость составила около 300 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Первое место в недельном рейтинге посещаемости занял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали более 90 тысяч человек. На втором месте парк имени Льва Толстого в Химках с 63 тысячами посетителей. А замыкает топ-3 рейтинга Центральный парк в Пушкинском городком округе, где за неделю побывали 59 тысяч человек», — говорится в сообщении.Кроме того, высокие места в рейтинге заняли парк Мира в Мытищах с 55 тысячами посетителей и Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королёве, который принял более 40 тысяч человек.
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Лев Каштанов