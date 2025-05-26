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В парках Подмосковья побывали за неделю более 2,4 млн человек

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Свыше 2,4 млн человек посетили парки Московской области в период с 19 по 25 мая, в том числе в выходные в парках побывали 846 тыс. человек, а в будние посещаемость составила около 300 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«Первое место в недельном рейтинге посещаемости занял балашихинский парк «Пехорка»: там побывали более 90 тысяч человек. На втором месте парк имени Льва Толстого в Химках с 63 тысячами посетителей. А замыкает топ-3 рейтинга Центральный парк в Пушкинском городком округе, где за неделю побывали 59 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, высокие места в рейтинге заняли парк Мира в Мытищах с 55 тысячами посетителей и Центральный городской парк им. М. И. Калинина в Королёве, который принял более 40 тысяч человек.

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#парки
#московская область
#подмосковье
Подмосковная молодёжь может принять участие в работе арт-кластера «Таврида»
26 мая 2025, 16:11

Фото: сайт tavrida.art

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» при поддержке Росмолодёжи молодежи развивает арт-кластер «Таврида». Как сообщается на сайте АНО, это платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства.
«Платформа объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. Мероприятия арт-кластера реализуются с 2015-го, а с текущего года включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», – отмечается на сайте.
Участие в проектах арт-кластера бесплатное, отбор участников проходит на конкурсной основе. Целевая аудитория – творческая молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет.

В 2025 году Летние школы Академии творческих индустрий «Меганом» пройдут с июня по сентябрь. Каждая школа включает несколько творческих направлений.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдёт с 1 по 3 августа 2025 года в Крыму на территории арт-кластера.

Все подробности можно узнать на сайте АНО.

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#образование
#обучение
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Зиновьева: в Московской области работают 1,4 млн предпринимателей
26 мая 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный бизнес сегодня представляют около 1,4 млн компаний МСП и самозанятых из разных сфер. Такие данные 26 мая, в День российского предпринимательства, привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвёртый житель региона. В Подмосковье зарегистрировано порядка 470 тыс. субъектов МСП и 916 тыс. самозанятых граждан. В округах Подмосковья проведут мероприятия для предпринимателей, приуроченные к празднику», – сказала Зиновьева.
Так, Центр «Мой бизнес» Московской области устроит вебинары. 27 мая состоится вебинар «Второй сезон развития креативных индустрий в России: экспозиция, действующие лица, варианты развития сюжета». Зарегистрироваться можно по ссылке. А 29 мая пройдёт вебинар «Продажи в социальных сетях на примере Telegram». Регистрация открыта на сайте. Подробная информация о мероприятиях будет размещена в ТГ-канале «Мой бизнес | Московская область».

26-30 мая в Коломне планируются круглый стол «Развитие туризма в городском округе Коломна», молодёжный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие и ярмарка вакансий.

В Орехово-Зуеве намечены презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции и выставка-ярмарка локальных производителей. В Балашихе запланирован бизнес-завтрак с главой городского округа.

Информацию о планируемых мероприятиях можно узнать в администрациях муниципалитетов.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 80 человек
26 мая 2025, 15:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

85 человек переселили из аварийного жилья в десяти округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Из 37 авариных жилых помещений общей площадью 1511,6 квадратных метра переехали 85 человек. Переселение проводилось в следующих округах: Павлово-Посадский, Богородский, Мытищи, Красногорск, Электросталь, Подольск, Солнечногорск, Пушкинский, Серебряные Пруды и Рузский», — говорится в сообщении.
Квартиры для переселенцев сданы с отделкой.

«Квартиры готовили к сдаче по принципу «въехал и живи». Уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, умывальники и электроплиты. На стенах — светлые обои», — рассказал Олег Смирнов — гендиректор компании-застройщика.
Переселение людей из ветхого жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 по 28 мая
26 мая 2025, 14:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, меняется с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будут проводиться работы по модернизации второго главного пути перегона между Дорошихой и Тверью. Кроме того, планируется заменить стрелочный перевод на станции Спирово. Из-за этого из расписания временно выведут электричку №7548 на участке Москва — Зеленоград-Крюково, а ряд поездов, курсирующих между Тверью и станцией Бологое, отменят на всём маршруте», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#электрички
#ленинградское направление
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Один на миллион: в НИКИ детства у ребёнка нашли редчайшую болезнь
26 мая 2025, 14:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты НИКИ детства обнаружили очень редкое заболевание у девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На обследование в институт поступил ребёнок, родителей которого беспокоили его низкий рост и избыточная масса тела. Мальчик страдал врождённым гипотиреозом – снижением функций щитовидной железы, однако получал лечение от основного заболевания.
«К осмотру подключилась команда эндокринологов. Специалисты сразу обратили внимание на внешние особенности пациента: короткую шею, лунообразное лицо, Х-образные ноги и аномально короткие пальцы рук. При сжатии кулака были сглажены четвёртый и пятый пястно-фаланговые суставы, а бугорки косточек не образовывались», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Врачи поставили предварительный диагноз – псевдогипопаратиреоз или болезнь Олбрайта. Это редкое наследственное заболевание, с которым рождается один ребёнок на миллион.
«При такой патологии нарушается обмен фосфора и кальция, что приводит к поражению костной системы. Болезнь сопровождается задержкой физического и умственного развития, остеопорозом, образованием кальцинатов в мозге, тканях и сосудах, а также переломами и деформацией костей. Результаты исследований подтвердили предполагаемый диагноз», – отметила врач-эндокринолог Джульетта Мкртычева.
При этом специалист отметила, что у ребёнка не будет тяжёлых осложнений, поскольку диагноз был поставлен вовремя. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Ему назначили лечение препаратами кальция, витамином D и диету с ограничением употребления фосфора.

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