Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ За благоустройство проголосовали уже более 600 тыс. жителей Подмосковья

За благоустройство проголосовали уже более 600 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Оригинал
Уже свыше 600 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«В этом году жители региона могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. За прошедший месяц и участие в голосовании приняли более 600 тысяч человек», — сказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Принять участие в голосовании жителям области помогают волонтёры: они работают в общественных местах, образовательных учреждениях, а также на массовых мероприятиях.

«Волонтеры Подмосковья активно работают на 288 специальных точках, на крупных городских событиях и в многолюдных местах. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию почти 150 тысяч человек», — добавила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
Голосование стартовало 21 апреля и продолжится до 12 июня включительно. Отдать свой голос за благоустройство того или иного объекта могут все желающие в возрасте от 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется обширная программа по поддержке волонтёров. Комплекс мер включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов и помощь в организации мероприятий. Кроме того, волонтёры получают консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

Читайте также:

Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником

Благоустройство и транспорт обсудили на выездной администрации в посёлке Жилево

В Раменском в этом году обновят дворы, тропинки и городской парк
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#голосование
#михаил хайкин
#екатерина швелидзе
#волонтеры
#добровольцы
#московская область
#подмосковье
Полицейские предупредили студентов Серпухова о риске подработок на мошенников
26 мая 2025, 13:27

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы провели полицейские Серпухова с местными студентами. Темой бесед стали способы вовлечения подростков в мошеннические схемы под видом подработок, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В число привлекательных для подростков подработок, которые в реальности являются частью мошеннических схем, входит выполнение обязанностей курьера по передаче денег, покупка и перепродажа сим-карт, а также продажа своих банковских карт. Занимаясь этим, несовершеннолетние становятся соучастниками преступлений и могут быть привлечены к уголовной ответственности», — рассказал студентам начальник Отделения по борьбе с мошенничествами Отдела уголовного розыска УМВД майор полиции Роман Щелкунов.
Он также посоветовал настороженно относиться к звонкам с неизвестных номеров, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать фалы из непроверенных источников и не скачивать себе на гаджеты неизвестные программы.

Читайте также:

Россиян предупредили об обмане мошенников с доставкой из маркетплейсов

В Подмосковье предупредили о схемах обмана с выплатами накануне Дня защиты детей

Пушкинские полицейские поймали мошенника из Средней Азии, обокравшего пенсионера
#серпухов
#полицейские
#профилактика
#студенты
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Пестовском водохранилище выявили победителей международной парусной регаты
26 мая 2025, 13:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье прошёл заключительный день международной парусной регаты имени Игоря Ченцова. Регату проводили в рамках серии Tenzor Elite Cup 2025, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Второй год подряд соревнования включены в спортивную программу ПМЭФ. В этом году они стали флагманом открытия повестки по водным видам спорта.

Регату выиграла интернациональная команда «ФИШЕ». В её состав вошли три россиянина и спортсмен из Германии – Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук и Дастин Бальдевайн.
«Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде. Мы быстро наладили коммуникацию, у нас получались манёвры. И, главное, обошлось без штрафов и красных флагов. Команда счастлива», – поделился впечатлениями немецкий яхтсмен.
Серебро завоевала команда Aladdin Георгия Соколовского, представлявшая Москву и Владивосток.
«Ожесточённая борьба шла за третье место между командами «Пирогово», Bars Sailing Team, «Фордевинд» и S-Kotiki. Всё решилось в последних гонках, когда «Пирогово» и S-Kotiki попали под фальстарт, а экипаж «Фордевинд» Алексея Машкина улучшил позицию и обошёл соперников, завоевав бронзовые медали. В женском зачёте победу праздновала Анна Данкверт, представляющая парусный клуб Skolkovo Sailing Club», – отметили в министерстве.
Всего трофей оспорили порядка 100 яхтсменов из 15 российских и интернациональных команд. А все участники и гости регаты на протяжении трёх соревновательных дней могли насладиться береговой развлекательной программой.

Борьба в серии Tenzor Elite Cup продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Московской области. Победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.

Читайте также:

Первый футбольный матч нового сезона проекта «Выходи во двор» завершился ничьей

На старт полумарафона «ЗаБег.РФ» в Московской области вышли более 1 тыс. человек

Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#регата
#яхты
#гонки
#водохранилище
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый футбольный матч нового сезона проекта «Выходи во двор» завершился ничьей
26 мая 2025, 13:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первая игра IV летнего сезона подмосковного проекта «Выходи во двор» прошла в Коломне. Матч завершился со счётом 3:3, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В составе звёздной команды на поле стадиона «Авангард» вышли Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфёнов, Олег Корнаухов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов.
«Четвёртый год подряд в Московской области проходят матчи проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. «Легенды футбола» встречаются с любительскими сборными городов Подмосковья. Первую игру сезона в Коломне посетили около 3 тыс. зрителей. Каждый год мы приглашаем титулованных футболистов, которые с удовольствием откликаются. Это важное событие для детей и взрослых, мотивация для занятий спортом», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Бессменный тренер команды – трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. За три сезона звёзды спорта под его руководством не потерпели ни одного поражения.

Обе команды показали красивый футбол и огромную волю к победе. К финальному свистку соперникам не удалось определить сильнейшего – 3:3.

В этом году все мероприятия проекта посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.

Читайте также:

На старт полумарафона «ЗаБег.РФ» в Московской области вышли более 1 тыс. человек

Подмосковные прыгуны в воду взяли пять наград Всероссийских соревнований

Шестилетний балашихинский спортсмен во второй раз попал в Книгу рекордов России
#подмосковье
#московская область
#выходи во двор
#футбол
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#дмитрий абарёнов
#министр
#губернатор
#андрей воробьёв
#проекты
#матч
#коломна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв призвал продолжить практику сертификатов при расселении аварийных домов
26 мая 2025, 12:48

Андрей Воробьёв: (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Выдача жилищных сертификатов при расселении аварийного жилья хорошо зарекомендовала себя в Подмосковье, поэтому нужно продолжать такую практику. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. На совещании с руководящим составом правительства и главами округов он обсудил расселение аварийного фонда в Московской области.
Площадь ветхого и аварийного жилья в Подмосковье составляет 10% от всего жилого фонда. Это более 16 тыс. домов и свыше 930 тыс. жильцов.
«У нас большое количество людей до сих проживает в аварийном жилье. В рамках нацпроекта реализуется программа переселения из таких домов. Задача – максимально ускорить этот процесс. Недавно мы были пионерами по внедрению жилищного сертификата. Эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сертификат позволяет семье, живущей в аварийном доме, где условия, мягко скажем, не соответствуют современным, не ждать четыре или пять лет, потому что именно столько готовится площадка и строится дом, а значительно раньше переехать в новое жильё», – пояснил Воробьёв.
По его словам, в Подмосковье дают возможность переехать в уже готовые квартиры. В области ещё существуют домов, которые не признаны аварийными, однако условия проживания там оставляют желать лучшего. Поэтому важно ещё раз посмотреть, где есть такое жильё.

В госпрограмму переселения сейчас включены дома, признанные аварийным до 1 апреля 2025 года. В Подмосковье это почти 18 тыс. помещений, где проживают около 43 тыс. человек. Как отметил губернатор, в работе по расселению важны умные решения. Одно из них – жилищный сертификат. В прошлом году им воспользовались более 2,2 тысяч человек. Было расселено 42 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Выдача сертификата предусматривает всего шесть шагов, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«Переселенец подаёт заявление в администрацию своего округа – это один день. Она заказывает выписку из ЕГРН, чтобы проверить наличие другого жилья на момент признания дома аварийным, проверяет дату сделки. На это уходит пять дней. Далее администрация проводит оценку квартиры, чтобы понять, какой будет её выкупная стоимость. После этого определяется стоимость сертификата и озвучивается переселенцу – это семь дней. На эту сумму он сам подбирает квартиру в новостройке, приходит в администрацию, и мы оплачиваем жильё. Это пять дней», – перечислил Туровский.
По его словам, последний этап – оформление прав на новую квартиру и подписание договора мены, чтобы государству перешло его аварийное жильё, занимает семь дней. Таким образом, в течение всего месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье, не дожидаясь строительства дома.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воспользоваться сертификатом могут люди, дома которых признаны аварийными и включены в госпрограмму. Право собственности должно быть приобретено до признания здания аварийным и подлежащим сносу, за исключением наследства. Другое условие – на дату признания дома аварийным у переселенца не должно быть права собственности на другое жилое помещение.

Стоимость квадратного метра расселяемой площади – 174 839 рублей. Компенсация не менее чем за 28 кв. м. – почти 4,9 млн рублей. Это минимум, который человек получит, даже если его жильё меньшей площади.

Жители могут приобрести по сертификату готовое жильё в новостройке на территории любого подмосковного округа – с отделкой, без отделки или в ипотеку. Кроме того, переселенцы могут купить жилье меньшей площади. Но ля этого им нужно соблюсти нормы постановки на учёт в качестве нуждающегося. Остаток выкупной собственности можно потратить на улучшение жилищных условий – сделать ремонт, купить кухню или потратить деньги по своему усмотрению.

Заявления на выдачу сертификата в Подмосковье будут принимать с 1 июня по 1 августа 2этого года. А реализовать его можно до 1 октября.

Читайте также:

Выдача сертификата позволит за месяц переехать из аварийного жилья в новое

В Ступино переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир

Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#министр
#александр туровский
#строительство
#жильё
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#переселение
#расселение
#сертификат
#жилище
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фермеры Подмосковья получили в льготную аренду более тысячи гектаров земли
26 мая 2025, 12:43

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше тысячи гектаров земли сельскохозяйственного назначения получили в аренду без торгов 25 фермерских хозяйств Московской области за четыре месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Фермерские хозяйства получили в аренду без торгов сроком на пять лет 31 земельный участок из муниципальной или государственной неразграниченной собственности. Общая площадь переданной земли составила 1007,9 га», — сказал глава областного Минимущества Тихон Фирсов.
Участки получили крестьянско-фермерские хозяйства в 14 округах Подмосковья: Егорьевске, Орехово-Зуевском, Клину, Павлово-Посадском, Луховицах, Сергиево-Посадском, Серпухове, Рузском, Серебряных Прудах, Талдомском, Зарайске, Шатуре, Коломне и Ступине.

Читайте также:

Бизнесу Подмосковья в аренду за рубль передали более 300 объектов недвижимости

Специалисты БТИ Подмосковья провели более 110 выездных встреч с дачниками

Подмосковные врачи получили с начала года 49 бесплатных земельных участков
#минимущества
#минмособлимущество
#земельные участки
#фермер
#фермерские хозяйства
#аренда
#московская область
#тихон фирсов
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате