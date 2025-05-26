За благоустройство проголосовали уже более 600 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Уже свыше 600 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«В этом году жители региона могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. За прошедший месяц и участие в голосовании приняли более 600 тысяч человек», — сказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Принять участие в голосовании жителям области помогают волонтёры: они работают в общественных местах, образовательных учреждениях, а также на массовых мероприятиях.
«Волонтеры Подмосковья активно работают на 288 специальных точках, на крупных городских событиях и в многолюдных местах. На сегодняшний день ребята привлекли к голосованию почти 150 тысяч человек», — добавила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.Голосование стартовало 21 апреля и продолжится до 12 июня включительно. Отдать свой голос за благоустройство того или иного объекта могут все желающие в возрасте от 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Московской области реализуется обширная программа по поддержке волонтёров. Комплекс мер включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов и помощь в организации мероприятий. Кроме того, волонтёры получают консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
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