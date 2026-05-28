В Раменском поймали курьера мошенников, укравших у пенсионера 8 млн рублей

В Раменском полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера восемь миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 71-летнего местного жителя.

«Пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых органов. Он сообщил, что вклад пенсионера - под угрозой. Для сохранения сбережений их якобы необходимо обналичить и передать доверенному лицу для внесения на безопасный счёт. Пострадавший выполнил все инструкции, понял, что его обманули, и обратился в полицию Сумму ущерба он оценил более чем в восемь миллионов рублей», – отметила Петрова.