В Раменском поймали курьера мошенников, укравших у пенсионера 8 млн рублей
В Раменском полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионера восемь миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 71-летнего местного жителя.
«Пожилому мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых органов. Он сообщил, что вклад пенсионера - под угрозой. Для сохранения сбережений их якобы необходимо обналичить и передать доверенному лицу для внесения на безопасный счёт. Пострадавший выполнил все инструкции, понял, что его обманули, и обратился в полицию Сумму ущерба он оценил более чем в восемь миллионов рублей», – отметила Петрова.В результате полицейские задержали 19-летнего безработного москвича, исполнявшего в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.