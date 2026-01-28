В уборке снега в Серпухове участвуют более 250 дворников
257 человек и 87 единиц спецтехники задействованы в уборке снега в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В первую очередь расчищаются тротуары, пешеходные дорожки и переходы, а также территории у остановок общественного транспорта и внутриквартальные проезды.
В ликвидации последствий снегопада участвуют не только коммунальщики, но и добровольцы.
«Лучшие помощники — это наша молодёжь. Студенты Губернского колледжа расчистили территорию у дома педагога-ветерана. Спасибо ребятам за добрые дела», — сказал глава округа Алексей Шимко.С утра уборка проводится на привокзальной площади Серпухова, улицах Ворошилова, Советской, Малой Пролетарской и по другим адресам.