В уборке снега в Серпухове участвуют более 250 дворников

28 января 2026, 13:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

257 человек и 87 единиц спецтехники задействованы в уборке снега в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В первую очередь расчищаются тротуары, пешеходные дорожки и переходы, а также территории у остановок общественного транспорта и внутриквартальные проезды.



В ликвидации последствий снегопада участвуют не только коммунальщики, но и добровольцы.





«Лучшие помощники — это наша молодёжь. Студенты Губернского колледжа расчистили территорию у дома педагога-ветерана. Спасибо ребятам за добрые дела», — сказал глава округа Алексей Шимко.