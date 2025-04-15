В парках Подольска проведут мастер-классы и совместные пробежки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Бесплатные спортивные и творческие мероприятия будут проводить в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке Подольска в течение недели до воскресенья, 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В обоих парках несколько раз в неделю проводятся занятия скандинавской ходьбой для членов клуба «Активное долголетие», тренировки организует группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева. Кроме того, юных посетителей парков ждут уроки вязания и мастер-классы по поделкам из бумаги», — говорится в сообщении.В парке имени Талалихина 19 апреля всех желающих ждут на утренней пробежке в рамках спортивного движения «Дай 5», а после полудня в парке начнётся развлекательная программа с танцами и песнями.
И в обоих парках в выходные дни будут проводиться игровые программы для детей.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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