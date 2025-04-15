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В парках Подольска проведут мастер-классы и совместные пробежки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Бесплатные спортивные и творческие мероприятия будут проводить в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке Подольска в течение недели до воскресенья, 20 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В обоих парках несколько раз в неделю проводятся занятия скандинавской ходьбой для членов клуба «Активное долголетие», тренировки организует группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева. Кроме того, юных посетителей парков ждут уроки вязания и мастер-классы по поделкам из бумаги», — говорится в сообщении.
В парке имени Талалихина 19 апреля всех желающих ждут на утренней пробежке в рамках спортивного движения «Дай 5», а после полудня в парке начнётся развлекательная программа с танцами и песнями.

И в обоих парках в выходные дни будут проводиться игровые программы для детей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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#подольск
#парки
#развлечения
#спорт
#мастер-класс
Гостей каширских парков ждут игры, мастер-классы и йога смеха
15 апреля 2025, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Насыщенную программу подготовили для посетителей городского парка Каширы и парка культуры и отдыха «Дубовая роща» в каширском микрорайоне Ожерелье на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Например, в пятницу, 18 апреля, в обоих парках будет организовано занятие по дыхательной гимнастике и зарядка на свежем воздухе в рамках проекта «Активное долголетие». Кроме того, в парке «Дубовая роща» все желающие смогут заняться йогой смеха, а вечером будут организованы игровая и просветительская программы.

В субботу в городском парке Каширы откроет двери «Зелёная школа» и состоятся мастер-классы, а в воскресенье — развлечения для малышей.

Подробная программа мероприятий размещена в Telegram-канале каширских парков, там же можно записаться на мастер-классы.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#парки
#развлечения
#спорт
#активное долголетие
#мастер-класс
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ИИ помог устранить более 1,8 тыс. нарушений в сфере питания в Подмосковье
15 апреля 2025, 11:54

Фото: istockphoto.com/PJjaruwan

Качество питания в 133 социальных учреждениях Московской области контролирует искусственный интеллект с помощью приложения «Проверки Подмосковья», с начала работы этой программы было устранено более 1,8 тыс. нарушений в данной сфере, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Проект был запущен в сентябре 2023 года, за это время искусственный интеллект помог исправить более 1,8 тыс. нарушений, а количество жалоб на качество питания в социальных учреждениях сократилось на четверть. Кроме того, расширяется кулинарный арсенал нейросети: если раньше она могла определять 125 блюд, то сейчас их число выросло до 142», — говорится в сообщении.
Проверка питания с помощью искусственного интеллекта проводится так: сотрудник соцучреждения ежедневно фотографирует подносы с едой и загружает фото в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект анализирует снимки, если выявляются проблемы, их проверяют модераторы, и в случае подтверждения несоответствия заявленного меню виду блюд, ставится задача устранить нарушение.

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#мингосуправления мо
#цифровизация
#ии
#нейросеть
#питание
#социальные объекты
#московская область
#подмосковье
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Мошенники выманили у пенсионерки из Лотошина 175 тысяч рублей
15 апреля 2025, 11:00

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Телефонные мошенники обманули 65-летнюю жительницу округа Лотошино и забрали у неё 175 тысяч рублей, полицейские задержали одного из участников преступной схемы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке позвонил мужчина и рассказал, что на её прежнем месте работы проводят проверку силовики, причём, проверка касается и бывших сотрудников. Затем позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она уговорила пенсионерку обналичить накопления и передать «сотруднику инкассации». Пенсионерка передала прибывшему курьеру 175 тысяч рублей, а затем поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление в полицию», — говорится в сообщении.
Оперативники задержали курьера мошенников, им оказался житель Тулы. До суда курьера отправили под домашний арест.

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#мвд московской области
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Дзюдоисты Подмосковья завоевали четыре медали на кадетском Кубке Европы
15 апреля 2025, 10:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены их Московской области на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Илья Топтыгин из округа Щёлково, выступавший в весовой категории до 50 килограммов. Вторую золотую медаль в копилку сборной Подмосковья положил брат Ильи Алексей Топтыгин, который выступал в весовой категории до 55 килограммов. В этой же категории взял серебро ещё один представитель Московской области — Артур Саркисян из Химок. В финальной схватке он уступил Алексею Топтыгину», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл также Тимур Алиев из Фрязина в весовой категории до 81 килограмма.

Кубке Европы по дзюдо среди кадетов до 18 лет проводился в Тбилиси 12-13 апреля.

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#соревнования
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В Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн
15 апреля 2025, 10:29

Фото: istockphoto.com/Prapat Aowsakorn

Разрешение бесплатно оставлять машину на платных парковках Московской области многодетные семьи могут оформить онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«При первом обращении заявитель вносит машину в реестр транспортных средств, имеющих право на бесплатную парковку. Для многодетных родителей запись будет действовать два года, для приёмного родителя и опекуна — один год. На одну семью можно оформить только один автомобиль с правом бесплатной парковки», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней. Подробная информация об оказании услуги — по ссылке.

В настоящее время платные парковки функционируют в одиннадцати подмосковных городах: Сергиевом Посаде, Видном, Реутове, Долгопрудном, Коломне, Подольске, Королёве, Одинцове, Красногорске, Ногинске и Мытищах.

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