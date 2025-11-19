В Подмосковье к концу года будет 53 проекта с искусственным интеллектом
В Московской области к концу года будут работать 53 проекта с использованием искусственного интеллекта. Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025.
«По количеству проектов с искусственным интеллектом, которые мы внедряем в госуслугах, в нашей работе, мы с каждым годом растём по экспоненте. ИИ всю рутину берёт на себя. К концу года у нас будет 53 проекта с его использованием. Начинали мы с 20 проектов. Преимущественно это были роботы, особенно в пандемию. В медицине использовался наш первый робот Светлана, когда было очень много звонков», – отметил глава региона.
По словам Воробьёва, сейчас искусственный интеллект в Московской области используют буквально во всех сферах.
«Это камеры видеонаблюдения, которые показывают нам, где убрать снег, как чувствуют себя парковки, как убираются мусорные контейнерные площадки. ИИ отслеживает всё, что касается хозяйства. У нас в каждой котельной установлено по четыре датчика, и их анализирует не человек, а искусственный интеллект. В этом году видим эффект по сокращению затрат порядка 2,5 млрд миллиардов, и где-то около двух тысяч человек больше не занимаются рутиной. Наши коллеги могут реализовывать себя в чём-то более интересном, полезном», – добавил губернатор.
Международная конференция AI Journey 2025, посвящённая искусственному интеллекту, стартовала в Москве в среду. Мероприятие, организованное Сбером, продлится три дня и объединит ведущих мировых экспертов в этой области. Первый день конференции посвящён применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны.