В Подмосковье к концу года будет 53 проекта с искусственным интеллектом

19 ноября 2025, 16:21

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Московской области к концу года будут работать 53 проекта с использованием искусственного интеллекта. Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2025.







«По количеству проектов с искусственным интеллектом, которые мы внедряем в госуслугах, в нашей работе, мы с каждым годом растём по экспоненте. ИИ всю рутину берёт на себя. К концу года у нас будет 53 проекта с его использованием. Начинали мы с 20 проектов. Преимущественно это были роботы, особенно в пандемию. В медицине использовался наш первый робот Светлана, когда было очень много звонков», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Это камеры видеонаблюдения, которые показывают нам, где убрать снег, как чувствуют себя парковки, как убираются мусорные контейнерные площадки. ИИ отслеживает всё, что касается хозяйства. У нас в каждой котельной установлено по четыре датчика, и их анализирует не человек, а искусственный интеллект. В этом году видим эффект по сокращению затрат порядка 2,5 млрд миллиардов, и где-то около двух тысяч человек больше не занимаются рутиной. Наши коллеги могут реализовывать себя в чём-то более интересном, полезном», – добавил губернатор.