В парке Балашихи пьяный мужчина напал с кулаками на прохожего
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетителя парка у Алексеевского пруда в Балашихе за нападение на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал о происшествии экипаж правоохранителей получил, когда патрулировал территорию.
«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный молодой человек приставал к прохожим, спровоцировал конфликт и ударил незнакомого мужчину кулаком по голове», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии немедленно задержали хулигана и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что задержанный — 26-летний приезжий. Объяснить мотив своих поступков он не смог.
Пострадавшего бригада скорой помощи увезла в ближайшую больницу.