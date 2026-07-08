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В парке Балашихи пьяный мужчина напал с кулаками на прохожего

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетителя парка у Алексеевского пруда в Балашихе за нападение на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал о происшествии экипаж правоохранителей получил, когда патрулировал территорию.

«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что пьяный молодой человек приставал к прохожим, спровоцировал конфликт и ударил незнакомого мужчину кулаком по голове», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии немедленно задержали хулигана и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что задержанный — 26-летний приезжий. Объяснить мотив своих поступков он не смог.

Пострадавшего бригада скорой помощи увезла в ближайшую больницу.
Лев Каштанов

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