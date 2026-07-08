Студентка укусила директора колледжа за половой орган
Директор колледжа в Индии пострадал при попытке домогательств к студентке. Как сообщает Ind Today, инцидент произошёл на территории учебного заведения.
Глава администрации начал приставать к девушке, но она оказала сопротивление и укусила мужчину за половой орган. После этого студентка смогла сбежать.
Пострадавшая обратилась в полицию. В беседе с правоохранителями девушка заявила, что ранее уже сталкивалась с насилием со стороны директора. Тогда студентка не стала предавать ситуацию огласке, поскольку оригиналы документов об образовании оставались в колледже, и она опасалась, что эта история повлияет на её будущее.
Ранее в Индии группа мужчин опоила девочку одурманивающим веществом и совершила групповое изнасилование. Полиция разыскивает преступников.
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