В Германии неизвестный напал с ножом на гимназию
Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии на юго-востоке Германии. Об этом информирует Bild.
Сотрудник полиции сообщила изданию, что нельзя полностью исключать версию о нападении с намерением совершить массовое убийство. Тревожный сигнал поступил на пульт полиции в 12:50 местного времени (13:50 по московскому времени), когда в учебном заведении проводились занятия. Согласно предварительным сведениям, подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей.
Мотивы и обстоятельства преступления пока остаются неясными. Обвиняемый арестован. Уточняется, что для его задержания использовался полицейский вертолет.
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