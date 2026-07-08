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В Германии неизвестный напал с ножом на гимназию

Bild: несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии
Фото: iStock/zoka74

Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии на юго-востоке Германии. Об этом информирует Bild.



Сотрудник полиции сообщила изданию, что нельзя полностью исключать версию о нападении с намерением совершить массовое убийство. Тревожный сигнал поступил на пульт полиции в 12:50 местного времени (13:50 по московскому времени), когда в учебном заведении проводились занятия. Согласно предварительным сведениям, подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей.

Мотивы и обстоятельства преступления пока остаются неясными. Обвиняемый арестован. Уточняется, что для его задержания использовался полицейский вертолет.

Екатерина Коршунова

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