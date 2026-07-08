В Германии неизвестный напал с ножом на гимназию

08 июля 2026, 16:21

Bild: несколько человек получили ножевые ранения при нападении в школе в Баварии

Фото: iStock/zoka74

Несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии на юго-востоке Германии. Об этом информирует Bild.