В Пушкино после ремонта открылась амбулатория №7

10 октября 2026, 16:52

В микрорайоне Звягино вновь принимает пациентов амбулатория №7 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В первый день работы здесь также провели единый день диспансеризации — жители смогли проверить свое здоровье и осмотреть обновленное здание. Главный врач больницы Владимир Мануйлов отметил, что амбулатория очень востребована: к ней прикреплено около 1,5 тысячи человек. В основном это пожилые люди, которым неудобно ездить в крупные подразделения, и дети, которых родителям проще привести на осмотр сюда.Здесь работают педиатрический, терапевтический и стоматологический, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет ЭКГ, а также дневной стационар — на диспансерном учете состоят 510 человек. В день открытия сюда приезжали и мобильные диагностические пункты: маммограф и флюорограф.В здании площадью 210 квадратных метров заменили кровлю, полы, стены и инженерные системы, обновили крыльцо и фасад, а также поставили новую мебель. Записаться на прием можно через чат-бот «Денис» в «МАКСе», региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».