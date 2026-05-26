В Щёлкове начался снос аварийного жилого дома
Одноэтажный жилой дом, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на Фряновском шоссе в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание построили в 1955 году. Его общая площадь составляет около 170 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций, поэтому жильцов оттуда переселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.По окончании сноса участок, который занимал дом, очистят от строительного мусора.
Всего на территории округа Щёлково выявили 422 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 337 проблемных объектов. Эта работа продолжается.