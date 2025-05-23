В парке Каширы 24 мая состоится мероприятие «Мой парк — моя история»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
24 мая в парке культуры и отдыха состоится развлекательное мероприятие «Мой парк — моя история», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Наши парки — это места, где сочетаются история, спорт и творчество. Мероприятия в парках дают прекрасную возможность провести время с пользой», — почеркнула директор городского парка Олеся Кожадей.
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