В парке Каширы отпразднуют День флага России
Праздник под названием «Моей Родины триколор» проведут в городском парке Каширы в пятницу, 22 августа, в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В программу праздника входит шествие с флагом, различные мастер-классы, а также концерт и кинопоказ под открытым небом. Кроме того, гостям будут раздавать бело-сине-коасные ленточки.
«Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Московской областной дирекции по развитию парков», — отмечается в сообщении.День флага отмечается в России с 1994 года. Впервые российский триколор был поднят в 168 году на корабле «Орёл».
