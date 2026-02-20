Ансамбль из Раменского выступит на одном из центральных телеканалов

20 февраля 2026, 18:38

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Вокальный ансамбль «Русские люди» из Раменского округа выступит в передаче «Хорошие песни» на телеканале «ТВ Центр». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В творческий коллектив входят солист Московского государственного театра им. Натальи Сац Александр Усманов, руководитель народного коллектива семейного ансамбля «Ретро плюс» Михаил Смирнов, солистка главного военного ансамбля страны Валерия Дворцова, а также Мария Золотых и Виктория Николаева.





«Мы выступаем в разных жанрах, но отдаем предпочтение народным песням. К выступлениям всегда подходим ответственно и всегда тщательно придумываем репертуар. Залог успеха — это репетиции и упорный труд», — сказал Михаил Смирнов.