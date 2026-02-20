Ансамбль из Раменского выступит на одном из центральных телеканалов
Вокальный ансамбль «Русские люди» из Раменского округа выступит в передаче «Хорошие песни» на телеканале «ТВ Центр». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В творческий коллектив входят солист Московского государственного театра им. Натальи Сац Александр Усманов, руководитель народного коллектива семейного ансамбля «Ретро плюс» Михаил Смирнов, солистка главного военного ансамбля страны Валерия Дворцова, а также Мария Золотых и Виктория Николаева.
«Мы выступаем в разных жанрах, но отдаем предпочтение народным песням. К выступлениям всегда подходим ответственно и всегда тщательно придумываем репертуар. Залог успеха — это репетиции и упорный труд», — сказал Михаил Смирнов.Программа выйдет в эфире 23 февраля в 22:20.