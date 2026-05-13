В парке Малевича пройдёт исторический пробег на старинных велосипедах
В парке Малевича 16 мая состоится традиционный Исторический велопробег. Это одновременно и выставка, и шоу, и реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Зрители смогут увидеть уникальные старинные велосипеды, которым от 35 до 140 лет.
Принять участие в мероприятии может любой желающий, владеющий велосипедом, изготовленным с 1880 по 1990 годы. При этом нужно с особой тщательностью подойти к созданию соответствующего образа, нарядившись в винтажный костюм.
Для участия нужно подать заявку на странице проекта во «ВКонтакте».
Идея велопробега – воссоздать исторические образы велосипедистов в большом городе ХХ века, показать, как двухколёсные средства передвижения вписывались в городской пейзаж и социум.
В этом году темой пробега станет отечественная велосипедная промышленность. Предпочтение будут отдавать велосипедам российского и советского производства, а в исторической реконструкции – образам велосипедистов Российской Империи и Советского Союза.
У главного входа в Парк Малевича с 12:30 до 14:00 организуют выставку велосипедов участников пробега. Пройдут конкурсы в различных номинациях.
