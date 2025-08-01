В парке Малевича впервые состоится масштабный арт-фестиваль современной культуры

01 августа 2025, 22:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Малевича в Одинцовском городском округе 30 и 31 августа впервые проведут арт-фестиваль «Малевич. Фестиваль современной культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Масштабное событие под открытым небом станет площадкой переосмысления идей русского авангарда. Гостей ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чём тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли и читки в программе «Ноль форм, ноль чувств» и арт-маркет. Желающие смогут посетить выставку «Символы Подмосковья», – отметили в министерстве.