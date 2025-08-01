В парке Малевича впервые состоится масштабный арт-фестиваль современной культуры
В парке Малевича в Одинцовском городском округе 30 и 31 августа впервые проведут арт-фестиваль «Малевич. Фестиваль современной культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Масштабное событие под открытым небом станет площадкой переосмысления идей русского авангарда. Гостей ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чём тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли и читки в программе «Ноль форм, ноль чувств» и арт-маркет. Желающие смогут посетить выставку «Символы Подмосковья», – отметили в министерстве.Инсталляция «Человек бегущий» станет местом поэтических чтений и двигательных практик, «Частное солнце» – спектакля и театрализованной читки авангардной пьесы с актерами, а «Человек сидящий» будет мультимедийным.
Организатор фестиваля – Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке Министерства культуры и туризма региона.
Парк Малевича – современный парк вблизи населённых пунктов Барвиха и Ромашково. Там работает концептуальная выставка современного искусства под открытым небом «При чём тут Малевич?», посвящённая творчеству основателя супрематизма. На территории парка расположено 15 работ современных российских авторов.