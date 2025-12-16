В парке «Патриот» 20 декабря состоится концерт классической музыки
Концерт классической вокальной музыки проведут в Студии военных художников им. М.Б. Грекова в военно-патриотическом комплексе «Партизанская деревня» парка «Патриот» в Кубинке в субботу, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Программу подготовили студенты Московской консерватории из класса Народного артиста России Олега Кулько.
«На концерте прозвучат произведения Рахманинова, Мейербера, Моцарта, Глинки, Римского-Корсакова, Доницетти, Верди и других великих композиторов», — говорится в сообщении.Концерт начнётся в 15:00. Вход свободный.
В администрации округа напомнили, что Студия военных художников в парке «Патриот» является традиционным местом проведения концертов в рамках проекта «Музыкальный салон».