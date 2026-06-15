В парке «Патриот» финишировала международная игра «Наследники Победы»

15 июня 2026, 14:14

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе завершилась Международная молодёжная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Состязания собрали 32 сильнейшие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Узбекистана. Впервые в истории игр на старт вышли не только юнармейцы, суворовцы, нахимовцы и кадеты, но и воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны и других силовых ведомств.

«Для Московской области большая честь – принимать финал игры. Мы всегда рады таким масштабным событиям и гостям. Быть наследником – значит помнить тех, кто защищал нашу страну, быть достойными. В эти дни ребята прошли серьёзные испытания, показали характер и, главное, поддерживали друг друга. Здесь не было чужих, только товарищи. Спасибо наставникам за их труд. Все участники – большие молодцы, они справились отлично», – обратилась к участникам министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Е. Швелидзе (Фото: пресс-служба МИМП МО)