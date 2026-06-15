В парке «Патриот» финишировала международная игра «Наследники Победы»
В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе завершилась Международная молодёжная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Состязания собрали 32 сильнейшие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Узбекистана. Впервые в истории игр на старт вышли не только юнармейцы, суворовцы, нахимовцы и кадеты, но и воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны и других силовых ведомств.
«Для Московской области большая честь – принимать финал игры. Мы всегда рады таким масштабным событиям и гостям. Быть наследником – значит помнить тех, кто защищал нашу страну, быть достойными. В эти дни ребята прошли серьёзные испытания, показали характер и, главное, поддерживали друг друга. Здесь не было чужих, только товарищи. Спасибо наставникам за их труд. Все участники – большие молодцы, они справились отлично», – обратилась к участникам министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Соревновательная программа шла по международному и российскому трекам. Честь России на международном этапе защищала команда юнармейцев из Самарской области. Борьба развернулась между отрядами «ЮНАРМИИ» и обучающимися довузовских учреждений.
Участники прошли десятки сложнейших испытаний. В программе были многоборье «Атлет», тактическая медицина, гребля на шлюпках и управление FPV-катерами. Капитаны команд демонстрировали навыки топографии и пилотирования беспилотников.
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» провели конкурс по робототехнике «Техносокол» и соревнования по дрон-рейсингу. А в огневом центре нормативы по разборке-сборке автомата Калашникова сменялись проверкой меткости.
Кульминацией игр стала двухдневная военно-полевая тактическая игра «Дорога Победителей». Первый этап прошел на полигоне «Алабино», где ребята показали выучку в тактике, огневой и инженерной подготовке.
Финальный рывок состоялся на территории парка «Патриот» Команды совершили марш-бросок по пересечённой местности, отразили атаку условного противника, показали умение слаженно работать в коллективе, оказывать первую помощь.
Награждение победителей прошло на Соборной площади Музейно-храмового комплекса. Международный этап выиграла команда России, которую представили юнармейцы Самарской области. Второе место занял коллектив Республики Беларусь. Третьей стала команда Узбекистана.
В российском этапе первое место заняло Уссурийское суворовское военное училище. Вторым оказалось Санкт-Петербургское суворовское военное училище, третьим – Оренбургское президентское кадетское училище.
В этом году всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» отмечает 10-летие. За это время к нему присоединились более двух миллионов детей и подростков со всей страны. Региональное отделение Московской области входит в число флагманских. В подмосковных рядах объединились более 64 000 юнармейцев. В регионе действует 851 отряд.