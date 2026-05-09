Росгвардейцы встали в строй памяти у Вечного огня на Поклонной горе

Акция «На страже памяти» объединила сотрудников Росгвардии в пяти регионах РФ
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Сотрудники столичного главка Росгвардии присоединились к акции «На страже памяти». Они пришли в Музей Победы на Поклонной горе, почтили память минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Акция объединила сотрудников вневедомственной охраны из других регионов. Люди вышли к монументу «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, мурманскому мемориалу «Алёша», мемориальному комплексу «Курская дуга» и Ржевскому мемориалу.

Росгвардейцы сменяли друг друга у вечных огней и гранитных плит, как их предки когда-то на передовой. У большинства в семьях есть свои герои: кто-то не вернулся с фронта, кто-то прошёл от Москвы до Берлина.

Видео акции запечатлело поколение, которое понимает: мир хрупок. «На страже памяти» — это не ритуал, а ответ тем, кто пытается переписать историю, и напоминание себе: они — живое продолжение той цепи, которая не должна прерваться.

Ольга Щелокова

