Под окнами солнечногорских ветеранов исполнили песни военных лет

09 мая 2026, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Акцию «Поющие балконы» провели в городском округе Солнечногорск в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках акции творческие коллективы исполнили песни военных лет у домов, где живут ветераны, чтобы пожилые люди могли присутствовать на концерте, не выходя их дома.





«В эти дни мы вновь объединяемся, чтобы отдать дань уважения тем, кто подарил нам мир. Пусть военные песни, звучащие под окнами наших ветеранов, согревают их сердца и напоминают о великой силе духа», — сказал глава округа Константин Михальков.