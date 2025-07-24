В парке Павловского Посада 26 июля проведут спортивную субботу
Спортивная суббота состоится в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятия начнутся в 10 утра с общей разминки под названием «Парковый старт». Такие разминки проводятся каждую неделю.
В 11:00 всех желающих ждут мастер-классы «Спортивная атрибутика», которые проведут представители студии «Пластилиновая ворона». Затем в парке состоится тренировка по единоборствам, подвижные игры, «Модный фитнес» и мастер-класс по биатлону. А в обеденное время можно будет поиграть в настольные игры.«Мы стараемся регулярно посещать разминку в нашем парке. При этом мы не просто тренируемся и поддерживаем своё здоровье, но и общаемся», — рассказала жительница Павловского Посада Людмила.
Вход в парк свободный, возрастных ограничений нет.