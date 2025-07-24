В парке Павловского Посада 26 июля проведут спортивную субботу

24 июля 2025, 15:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивная суббота состоится в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятия начнутся в 10 утра с общей разминки под названием «Парковый старт». Такие разминки проводятся каждую неделю.



