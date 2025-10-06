В парке Павловского Посада отметили юбилей Сергея Есенина
В Городском парке культуры и отдыха Павловского Посада отпраздновали 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Главной локацией мероприятия стала поэтическая площадка «Я читаю ОСЕНЬ», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Благодарим руководство парка за тёплый приём и возможность прикоснуться к литературному наследию поэта, который безмерно любил Родину и посвятил этой любви значительную часть своего творчества. Через произведения Есенина мы смогли вновь ощутить мощь русского слова и донести его красоту до зрителей», – отметили ребята из «Молодой гвардии Павловского Посада».
На мероприятии работал «открытый микрофон». Сотрудники парка вместе с представителями «Молодой гвардии» и утренними посетителями почитали произведения Есенина. Музыкальным сопровождением стали романсы на стихи «последнего поэта деревни» в исполнении специального гостя Ирины Лисунки.
Юных посетителей ждали игровая программа «Стихотворцы» и мастер-класс «Закружилась листва золотая». А на тематической выставке можно было сфотографироваться и угоститься дарами осени.
